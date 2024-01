Hilfsorganisation aus Schiefbahn Leprahilfe erhält Post aus Indien

Der Medizinier, der im Sommer 2023, da er selbst zwischenzeitlich gesundheitlich stark angeschlagen ist, vermutlich zum letzten Mal selbst Schiefbahn besuchte, bedankte sich nun mit einem Brief, den er auf Deutsch schrieb, für die Unterstützung und gab zugleich eine Art Rechenschaftsbericht ab. „Unser und Euer Leprakrankenhaus mit 50 Betten hat in diesem Jahr 624 Lepraoperationen an Händen und Beinen ausgeführt. Die Lepraaufnahme hat 190 [Personen] erreicht. Leider mussten zwei Beine amputiert werden“, schreibt der Experte für die Seuche, die viele Menschen im Mittelalter verorten, die in weiten Teilen Afrikas und Asiens aber nur zu präsent ist.