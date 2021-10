Wache an der Grabenstraße : Leiter der Polizeiwache besucht Willichs Bürgermeister

Willich Seit rund einem Jahr ist Markus Schmitz Leiter der Polizeiwache an der Grabenstraße in Willich. Jetzt traf sich der Polizeihauptkommissar mit Bürgermeister Christian Pakusch zum Informationsaustausch.

Beide seit rund einem Jahr in Willich im Dienst – und jetzt gab es (pandemiebedingt verzögert) endlich die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen: Polizeihauptkommissar Markus Schmitz, seit November vergangenen Jahres Leiter der Polizeiwache an der Grabenstraße in Willich, besuchte jetzt Willichs Bürgermeister Christian Pakusch im Schloss Neersen, zu einem lockeren Informationsaustausch. Schmitz ist seit mehr als 30 Jahren Polizist, seit rund 25 Jahren Mitglied im Team der Kreispolizeibehörde Viersen – davon die längste Zeit in Kempen und Viersen im Streifendienst tätig, bevor er im Jahr 2017 in die Direktion Verkehr wechselte.