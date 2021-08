Schlosspark Neersen : Stadt Willich lobt wegen zerstörter Lehrtafeln Belohnung aus

Neersen Die Stadt Willich will, dass die Täter gefasst werden und hat sich nun dazu entschieden, 500 Euro Belohnung auszuloben. Unbekannte hatten zwischen dem 16. und 18. Juli die Lehrtafeln im Rosarium im Neersener Schlosspark aus den Verankerungen gerissen und irreparabel zerstört.

Hinweise können vertraulich behandelt werden. Erbeten werden sie an die Stadt Willich, Geschäftsbereich Stadtplanung, Rothweg 2, 47877 Willich. Auch ist die Kontaktaufnahme per Telefon unter 02156 949-260 oder per E-Mail an stadtplanung@stadt-willich.de möglich.