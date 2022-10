Lecker essen im Kreis Viersen : Niederheider Hof in Schiefbahn

Tobias Schmalkoke vom Niederheider Hof in Schiefbahn stellt sein Restaurant vor. Foto: Norbert Prümen

Willich Im Niederheider Hof in Willich-Schiefbahn verwöhnt ein junges Team die Gäste mit gutbürgerlicher deutscher Küche. Im Oktober gibt es „Bayerische Wochen“. Was sonst noch so auf der Speisekarte steht.