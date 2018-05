Stadt Willich : "Lebensfreude zelebrieren"

Foto: WOLFGANG KAISER

Stadt Willich Gestern kam das Ensemble der Schlossfestspiele Neersen erstmals zusammen. Jetzt beginnen die Proben. Intendant Jan Bodinus geht in die 35. Festspiele - und will "in nicht einfachen Zeiten" feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Morgens in Neersen fehlte er entschuldigt - Matthias Freihof dreht fürs ZDF. Und abends war er im ARD-Mehrteiler "Weissensee" als Stasi-Mann zu sehen. Aber sonst hatte Intendant Jan Bodinus sein Ensemble zum Start in die 35. Saison fast vollständig versammelt. Die Stimmung war bestens, eine Mischung aus Wiedersehensfreude und Neugier bei den Neuen. Bodinus verspricht drei "wahnsinnstolle Stücke", die beste Unterhaltung versprechen. In dieser Jubiläumssaison will er "Lebensfreude zelebrieren" und miteinander feiern.

Mitten drin saß auch Kalle Pohl, der in "Charleys Tante" die Hauptrolle übernehmen wird. Und Pohl, dessen Idol Oliver Hardy vor 103 Jahren schon "Charleys Tante" gespielt hat, verspricht dem Publikum, der "Spaß an der Freud wird immens sein. Pohl und Bodinus haben sich vor einem Jahr kennengelernt. Bodinus verlegt in seiner Inszenierung diesen Klassiker in die 1920er Jahre, verschlankt die Fassung von zwölf auf sieben Rollen und hat die Vorlage auch sonst noch "aufgehübscht". Premiere wird am 23. Juni sein.

Info Schlossfestspiele mit der 35. Saison Die Spielzeit der Schlossfestspiele Neersen läuft vom 17. Juni bis 19. August. Karten gibt es an zahlreichen Vorverkaufsstellen, in den Stadtteilbüros und an der Theaterkasse, Tel. 02156 949 132. Das "Dschungelbuch" hat am 17. Juni 14 Uhr Premiere, "Charleys Tante am 23. Juni, 20.30 Uhr.

Auch bei der zweiten Abendproduktion "Im Weißen Rössl" kam Bodinus heftig ins Schwärmen. Statt von einer Operette sprach er von einer Schlagerrevue, einer modernen Musicalgeschichte. Die Inszenierung von Lajos Wenzel bringt Live-Musik auf die Neersener Bühne. In der Rolle der umworbenen Rösslwirtin wird die durch das Fernsehen bekannte Tanja Schumann zu sehen sein. Und diese freute sich gestern sehr, diese attraktive Rolle spielen zu dürfen. Vorher verkörperte sie im Musical "Addam's Family" die Oma. Die Wirtin gab Tanja Schumann das Gefühl, "doch noch nicht in die Gruft zu gehören".



zurück

weiter

Auch im Bereich der Kindervorstellung wird ein Klassiker aufgeboten: "Das Dschungelbuch". Die wunderbare Geschichte vom Menschenkind, das im Urwald bei den Tieren aufwächst, wird für Kinder ab fünf gemeinsam von Matthias Freihof und Sven Post inszeniert. Ausstattungsleiterin Silke von Patay hat dafür tolle Kostüme entworfen, wurde bereits verraten.

Geschäftsführerin Doris Thiel konnte bereits beste Zahlen melden: Die Aufführungen vom "Dschungelbuch" sind bereits zu über 70 Prozent verkauft oder reserviert, genau 7783 (Stand gestern). Auch die Vorstellungen von "Charleys Tante" sind bereits über die Hälfte verkauft (5085 Karten). Insgesamt sind bereits 16.860 Karten verkauft, 2000 mehr als im Mai des Vorjahres. Die Auslastung zu diesem frühen Zeitpunkt liegt bei 57 Prozent, zwei Punkte mehr als im Vorjahr. Auch beim Nebenprogramm sind einige Veranstaltungen teilweise bereits ausverkauft. Um Restkarten sollten Interessenten schnell anstehen. So gibt es für das Familienfest am 22. Juli nur noch Restkarten. Die Benefizvorstellung am 12. August 21 Uhr wird zugunsten der Altenhilfe der Stadt gegeben. Und ein ganz wichtiger Hinweis: Die Premiere vom "Weißen Rössl" am 28. Juli beginnt bereits um 20 Uhr, weil es dabei auf der Bühne einen kleinen Festakt zum 35-Jährigen der Schlossfestspiele geben wird.

Sabine Mroch, Vorsitzende des Festspielvereins, freute sich gestern über die "tolle Aufbruchstimmung" und wünscht allen Beteiligten zauberhafte Vorstellungen "zur Freude der Zuschauer". Bürgermeister Josef Heyes nahm das gute Wetter gestern als gutes Vorzeichen. Alle dankten den vielen Sponsoren.

(RP)