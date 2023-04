Bürgerinitiative „Lebendiger Minoritenplatz“ Auf dem Weg zum Neersener Bürgercafé

Der Blick geht nach vorn in Richtung „Neersener Bürgercafé“: Zu einem Austausch hatten jetzt die Bürgerinitiative „Lebendiger Minoritenplatz“ sowie Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) verschiedene soziale und kirchliche Einrichtungen, Institutionen, Vereine sowie weitere engagierte Bürger aus Neersen ins Schloss eingeladen. Ute Sauer von der Bürgerinitiative: „In unserer Bürgerinitiative kam schon früh die Idee auf, den Ortskern durch ein Bürgercafé zu beleben, um so das Neersener Miteinander zu stärken.“ Und umso mehr freue man sich nun, so Sauer bei der Begrüßung, „die Ideen zur Gestaltung und Umsetzung mit Unterstützung der Stadt Willich mit vielen diskutieren und weiterentwickeln“ zu können.