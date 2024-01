Lebendiger Minoritenplatz Initiative plant weitere Aktionen für Neersen

Nach der ersten Zeit will die Initiative ihr Engagement in diesem Jahr noch auf festere Füße stellen und für die rechtliche Grundlage sorgen: Aktuell beschäftigen sich einige Mitglieder mit der Gründung eines Vereins, in den nächsten Wochen, spätestens in ein paar Monaten soll es so weit sein. Als eingetragener Verein gebe es mehr Möglichkeiten, den „lebendigen Minoritenplatz“ zu gestalten, so die Hoffnung.