“Mobile Retter“ in Willich Wenn Leben per App gerettet werden können

Lars Greiner hat es sich schon auf der Couch vor dem Fernseher gemütlich gemacht, als sein Smartphone an jenem Freitagabend Ende November einen schrillen Alarm von sich gibt. Greiner weiß sofort: Jetzt geht es um Leben und Tod. Als Feuerwehrmann hat er Vorkehrungen für diese Momente getroffen, in denen jede Sekunde zählt. Der Autoschlüssel liegt griffbereit, in die Schuhe muss er nur reinschlüpfen. Er rennt zum Auto und fährt zum 300 Meter entfernten Ziel in Anrath, wo ein Mann regungslos und blau angelaufen auf dem Wohnzimmerteppich liegt und darauf wartet, reanimiert zu werden.