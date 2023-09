Einzelhandel Willich Kinderfest am Markt war ein voller Erfolg

Hunderte Kinder mit ihren Eltern, viel Spaß, zufriedene Vereine und Gruppen und gute Umsätze für den Einzelhandel im Willicher Zentrum: Der Kindertag des Willicher Werberings am Sonntag ist ein großer Erfolg, der, da sind sich alle Beteiligten einig, nach Wiederholung schreit. „Ich selbst bin mit meinem Laden nicht ganz am Marktplatz, sondern ein paar Meter weg. Bei mir wurden aber die Stempelkarten der Kinder gegen Eis eingelöst. Davon haben wir mehrere Hundert ausgegeben“, sagt der Vorsitzende der hauptverantwortlichen Werbegemeinschaft, Stefan Schönenborn. In seinem Feinkost- und Weinhandel Wajos an der Bahnstraße seien die Umsätze gut gewesen, obwohl er etwas abseits des Zentrums der Aktivitäten liegt.