Besuch auf dem Stautenhof : Ministerin eröffnet Ökolandbau-Tage in Anrath

Ministerin eröffnet Ökolandbau-Tage in Anrath

Anrath Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser war auf dem Stautenhof zu Gast. Mehr als 60 Betriebe im Land laden Verbraucher ein.

NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser hat am Dienstag auf dem Stautenhof in Anrath die Aktionstage Ökolandbau NRW eröffnet. Mehr als 60 Öko-Betriebe im Land nehmen teil und nutzen vom 5. bis zum 20. September die Gelegenheit, Verbrauchern zu zeigen, wie Bio-Produkte produziert werden. Dazu laden sie ein, ihre Höfe zu besuchen, um Mensch und Tier kennenzulernen. So auch Familie Leiders vom Anrather Stautenhof.