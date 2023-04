Selbstversorgung als Schlüssel der Klimakrise Landwirtschaft in der (Klima-)Krise

Schiefbahn · Georg Heyes ist mit gemischten Gefühlen aus Andalusien zurückgekommen. Was der Schiefbahner Landwirt in Sachen des Gemüseanbaues gesehen hat, stellt ihn vor die Frage der Dringlichkeit der Eigenversorgung in Deutschland.

17.04.2023, 18:09 Uhr

Georg Heyes legt einen Folientunnel an. Die Klimakrise macht heimischen Anbau wichtiger, sagt er. Foto: Norbert Prümen

Wenn Georg Heyes auf die Fotos auf seinem Smartphone schaut, dann wird sein Blick nachdenklich. Die Bilder zeigen Andalusien und das, was der Schiefbahner Landwirt dort Ende März bei einer Reise quer durch das Land gesehen hat. Dazu gehören Berge, die keinerlei Vegetation mehr tragen, sondern stattdessen kahlen Fels zeigen und Talsperren, die gerade noch eine Füllung von 15 Prozent haben. „Wir sind an landwirtschaftlichen Anlagen vorbei gefahren, wo Ställe und Silos, die nicht mehr gebraucht werden, einfach verfallen. Vor kleinen Bauernhöfen standen indes Traktoren, die mehr wert waren als das ganze Gebäude“, erzählt Heyes.