Landesleistungswettbewerb : Gebäudereiniger messen sich am Schloss Neersen

Neersen Handwerksbetriebe suchen händeringend Nachwuchs und lassen sich dazu einiges einfallen. Der „Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks“ ist solch eine Maßnahme. Jedes Jahr werden „attraktive Objekte für die Teilnehmer“ ausgewählt, sagt der Krefelder Gebäudereinigermeister Siegfried Bastians, der Organisator ist.

2014 fand der Wettbewerb in Bochum statt, 2016 in Bielefeld – und nun in Willich. Der praktische Wettbewerbsteil wird am Samstag, 12. Oktober, am Schloss Neersen ausgetragen, entschied die Landesinnung der Gebäudereiniger.