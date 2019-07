Einsatz : Lagerhalle in Schiefbahn in Flammen

Lagerhalle in Schiefbahn in Flammen

Schiefbahn Am frühen Sonntagmorgen um 6.26 Uhr wurden die Löschzüge Schiefbahn, Willich und der Einsatzleitwagen aus Anrath alarmiert. An der Linsellesstraße stand eine etwa 10 mal 25 Meter große Halle im Vollbrand.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. „Es wurde umgehend ein massiver Löscheinsatz eingeleitet. Zeitweise waren zwei Wenderohre über Drehleiter und sechs Trupps mit C-Rohren im Einsatz. Eine Brandausbreitung auf eine unmittelbar angrenzende Lagerhalle wie auch zu einem rückwärtig liegenden Gebäudekomplex konnte von der Feuerwehr erfolgreich verhindert werden“, so Feuerwehr-Pressesprecher Lars Greiner. Zum Aufbau einer Wasserversorgung wurde der Löschzug Clörath nachalarmiert. Von der Feuerwehr Viersen waren der ABC-Erkunder zur Schadstoffmessung und der Gerätewagen Atemschutz an Ort und Stelle. Das Rote Kreuz Versorgte die rund 70 Kräfte vor Ort mit Kaffee und Snacks. Die Rauchsäule zog Richtung Kaarst ab. „Alle Messungen auf Schadstoffe blieben unterhalb der Nachweisgrenze“, so Geiner weiter. In der Halle selber lagerten rund 100 E-Scooter mit Lithium-Ionen-Akkus. Wegen der stark beeinträchtigen Bausubstanz konnten die Einsatzkräfte die Halle nicht betreten. Da von den Akkus eine Brandgefahr für die folgenden 24 Stunden ausging, wurde eine Brandwache noch bis Montagfrüh, 6 Uhr, eingerichtet. Gegen 9 Uhr rückten die ersten Kräfte wieder ab.