Vorfall in Parfümerie in Willich Ladendiebe stehlen Parfüm und verletzen Angestellte

Ladendiebe haben am Freitagnachmittag in einer Parfümerie an der Friedrichstraße in Willich Parfum gestohlen und eine Mitarbeiterin verletzt. Laut Polizei kamen am Nachmittag drei Personen ins Geschäft und verteilten sich im Laden. Einer der Männer lenkte die Angestellte ab, die anderen beiden steckten sich Ware in die Jacken und verließen den Laden fluchtartig. Auch der dritte Täter nahm noch Diebesgut an sich und flüchtete.