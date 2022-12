Supermarkt in Willich Ladendiebe deponierten Waren in Kinderwagen

Dank des beherzten Eingreifens von Mitarbeitern und der schnell eintreffenden Polizei gelang ihnen das aber nicht. Die drei Viersener – ein 30-Jähriger, ein 21-Jähriger und eine 17-Jährige – betraten am Samstag gegen 19 Uhr gemeinsam mit einem siebenjährigen Jungen das Geschäft mit einem Kinderwagen. Laut Polizei beobachtete der stellvertretende Filialleiter, wie die zwei Erwachsenen und die Jugendliche diverse Waren aus den Verkaufsregalen in den Kinderwagen räumten. Nachdem sie die Kasse einer 23-jährigen Mitarbeiterin mit einem leeren Einkaufswagen passiert hatten, verschloss der stellvertretende Filialleiter den Ausgang und sprach die Täter auf die nicht gezahlten Waren an. Die Täter wurden umgehend aggressiv und griffen die beiden Mitarbeiter an, um das Geschäft zu verlassen. Die angeforderten Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen an Ort und Stelle antreffen und die Lage beruhigen, sodass niemand verletzt wurde.