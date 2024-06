Umweltausschuss Willich Kurt-Schumacher-Park soll mit Fördergeldern deutlich umgebaut werden

Die gut doppelt so teure Variante zu wählen um Geld zu sparen: So widersinnig das auf den ersten Blick klingen mag, genau das taten bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses in Willich die politischen Vertreter – und zwar einstimmig unter Enthaltung der FDP – beim Kurt-Schumacher-Park in Schiefbahn. Wie das sein kann, erläutert Marie-Caroline Thom, die für die Projektplanung Verantwortliche bei der Stadt Willich.