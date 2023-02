Neuer Vorsitzender Diese Ausstellungen und Museen besucht der Kunstverein 2023

Vom Donnerstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober, geht der Kunstverein auf eine viertägige Studienreise in die Metropolen Hollands: Utrecht mit geführter Stadtbesichtigung und historischer Stadt steht ebenso auf dem Programm wie Amsterdam mit den Schwerpunkten De Stijl, neuer Hafen und Film- und Cobramuseum. Auch Rotterdam wird mit Stadtgang, Hafenrundfahrt und dem Besuch des Museums Boimans van Boiningen erkundet. Es folgt noch ein Aufenthalt in Amersfort. Und in Gorssel eine Führung im größten Museum für modernen Realismus in den Niederlanden. Am Sonntag, 26. November, findet als letzter Museumsbesuch des Jahres 2023 ein Besuch der Ausstellung der Düsseldorfer Künstlerin Erinna König im Von-der Heydt-Museum in Wuppertal statt.