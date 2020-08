Falte auf dem Spielfeld : Willicher Kunstrasenplatz durch Starkregen beschädigt

Willich Der vor knapp einem Jahr in Betrieb genommene Kunstrasenplatz im Willicher Sport- und Freizeitzentrum wurde durch den unwetterartigen Starkregen am Samstag, 15. August, stark beschädigt.

Durch den starken Regen wurde das Spielfeld im Bereich des 16-Meter-Raumes sowie im Mittelkreis aufgewölbt – „verursacht durch die große Menge an verdrängter Luft, die von plötzlich in den Unterbau einströmenden Wassermassen an die Unterseite des Kunstrasenbelages gedrückt wurde, jedoch durch die Perforation und das nachströmende Wasser nicht entweichen konnte“, teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. An den Nähten der Kunststoffrasenbahnen seien jedoch keine Schäden entstanden, auch das Aufwölben des Kunstrasenbelages habe nicht dazu geführt, dass sich der Spielfeldbelag auf der Elastikschicht verschoben habe. Lediglich an einer Stelle habe das „Setzen“ des Spielfeldbelages, nachdem das Wasser abgeflossen war, eine rund fünf Meter lange Falte hinterlassen – „die kann jedoch durch eigene Pflegemaschinen wieder geglättet werden“, so Frank Magon, Geschäftsbereichsleiter „Landschaft und Straßen“. Außerdem wurde das Korkgranulat auf der Kunstrasenoberfläche vom Wasser in Richtung der Spielfeldränder und der Entwässerungsrinnen geschwemmt.