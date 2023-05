Kunst in Schiefbahn Atelier Mathes lockt zur Kunstausstellung

Nach dem Abitur am Schiefbahner St. Bernhard Gymnasium zog Mathes nach Kalifornien, wo sie an der Kunstakademie San Francisco studierte. 1992 ging es zurück in ihre alte Heimat. Zu ihren Werken gehören auch Arbeiten mit dem Oberthema „Schwarm“, wofür sie mit einem Stipendium des Landes NRW bedacht wurde. Ihre Objekte sind bis zu zwei Meter hoch und 4,50 Meter breit. Sie kann aber auch in Klein arbeiten, wie unter anderem das Projekt Toskana zeigt. Dabei handelt es sich um kleine Landschaftsbilder in Öl auf Leinwand. Die bemalten Rechtecke können im Ganzen zu immer neuen Variationen zusammengefügt werden. Ein weiteres Künstlerstipendium des Landes gab es für ihr Projekt Archium, bei dem sie der Archivierung eine Kunstform gibt. Mathes gehört zu den 27 internationalen Künstlern aus Europa, deren Arbeiten in einer Ausstellung zum kulturellen Austausch mit dem Titel „Ein globaler Dialog durch Kunst“ im Archive Art Museum im chinesischen Beijing gezeigt werden.