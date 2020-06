Tipp der Woche : Kunst, Spiele und Natur im Park

Neersen Wie vielfältig ein Park sein kann, das demonstriert der Neersener Schlosspark. Auf seinen 23 Hektar Fläche bietet er nicht nur jede Menge Natur, sondern auch Kunst und Spielmöglichkeiten.

Das ist aber nicht der einzige Ort in der 23 Hektar großen Grünanlage, der zu einem Besuch lockt. Die große Grünfläche neben dem Schloss ist nicht nur einfach ein Park, sondern ein Areal mit den verschiedensten Angeboten. Der Kunstliebhaber kommt hier genauso auf seine Kosten wie die Familie, die ein Picknick im Grünen machen möchte. Gartenkunst, Skulpturen, eine im Sommer bewirtschaftete Orangerie, Wasserelemente, Spielmöglichkeiten in Form einzelner Spielgeräte sowie eines Spielplatzes und ganz viel Natur – all das vereint der Schlosspark Neersen in sich.