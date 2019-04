Kulturangebot : Kulturrucksack für Kinder und Jugendliche in Willich gepackt

Die Breakdance-Formation des Neersener Kinder- und Jugendtreffs No. 7 zeigt, was man im Workshop lernen kann. Foto: Stadt Willich

Willich Gut gefüllt ist er wieder, der „Kulturrucksack“, das Kulturangebot des gleichnamigen Landesprogramms – und auch Willich ist wieder dabei: Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren können kostenlos an den Projekten der Stadt teilnehmen.

Wichtig ist es allerdings, sich schnell zu entscheiden: In der Regel sind die Plätze für die einzelnen Projekte schnell vergeben. Darauf weist die Stadt Willich hin.

Vier Projekte stehen in diesem Jahr konkret an: Das Filmprojekt „Cybermobbing – Ist doch alles nur Spaß“ mit Sunny Bansemer (15. bis 19. Juli, Anmeldung in der Jugendfreizeiteinrichtung Number7 in Neersen, Tel. 02156 492766, E-Mail Jfh-no7@t-online.de): Internet und Smartphone sind inzwischen selbstverständliche Begleiter wie die sozialen Netzwerke – aber nicht immer verläuft die Nutzung reibungslos. Der Begriff „Cybermobbing“ ist derzeit in aller Munde. Was kann man tun bei Online-Attacken – als Außenstehender oder selbst Betroffener? Social-Media-Artist und Youtuber Julez gibt Tipps, gemeinsam mit den Medienprofis Marco Rentrop und Sunny Bansemer wird anschließend ein Video gedreht.

„Wohnautomaten für das Raumschiff Erde“ (Gemeinschaftsprojekt mit den Städten Viersen und Krefeld, 16. bis 25. Juli in Krefeld, Anmeldung unter E-Mail servicekunstmuseen@krefeld.de, Telefon 02151 97558137): Workshop mit dem Kollektiv „Wilde Kulturtechniken“ mit Tina Tonagel, Ulf Neumann, Conny Crumbach und Christian Faubel, angebunden an die Ausstellung „Anders Wohnen“, die zum 100. Jubiläum der Kunst-, Design- und Architekturschule Bauhaus stattfindet. Aus verschiedenen Materialien werden individuelle Behausungen und utopische Konstruktionen entwickelt und anschließend mit Kabeln, Schaltern und Sensoren zum Leben erweckt. Zusammen mit dem Künstlerkollektiv „Wilde Kulturtechniken“ gibt es die Gelegenheit, eine Woche lang in den Museen Haus Lange und Haus Esters künstlerisch, gestalterisch und erfinderisch zu arbeiten.

„Tatort Willich – die eigene Stimme im Krimi-Hörspiel“ (13. bis 15. August, Number 7, Anmeldung Jugendfreizeiteinrichtung Number7, Tel. 02156 492766, E-Mail Jfh-no7@t-online.de): Wie entsteht so ein Krimi für die Ohren? In diesem Workshop gibt’s die Antwort, und zwar von der ersten Idee bis zum fertigen Hörspiel. Medienprofi und Produzent Philipp Kersting hilft weiter: mit Musik, Geräuschemacher, Atmo, einer Menge Übungen und Training für die Ohren und die Stimme. Das professionell im Tonstudio abgemischte Hörspiel, das natürlich in Willich spielt, gibt es dann bei Spotify, Amazon und Co. zu hören.

Breakdance-Workshop mit der Rapschool NRW, Daniel Schneider (14. und 15. Oktober im Schloss Neersen, Anmeldungen beim Willicher Kulturteam, Viola La Seta, Te. 02154 949-626, E-Mail Viola.laseta@stadt-willich.de): Unter anderem steht das Erlernen verschiedener Breakdance- und Streetdancestyles an, außerdem die gemeinsame Erarbeitung einer Tanzchoreographie, eventuelle Vorbereitung einer Livepräsentation, Stagecoaching und Proben.

Weitere Infos zum Kulturrucksack unter www.kulturrucksack.nrw.de und bei Viola La Seta unter Tel. 02154 949626, E-Mail Viola.laseta@stadt-willich.de.

