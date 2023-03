Jetzt anmelden Was der Kulturrucksack für Willicher Kinder und Jugendliche bietet

Im Sommer gibt es einen Kreativ-Fotokurs mit dem Medienteam Freigesprochen, bei dem die Teilnehmer in die Märchenwelt eintauchen. Vermittelt wird das Einmaleins der kreativen Fotografie am Dienstag, 4. Juli, und Mittwoch, 5. Juli, 11 bis 17.30 Uhr. Infos und Anmeldung im Jugendfreizeitzentrum No.7 an der Virmondstraße 7 in Neersen, Tel. 02156/492766 oder jfh-no7@t-online.de). Weiteres Angebot: Fotografieren heißt „Zeichnen mit Licht“. Mithilfe von UV-Licht und verschiedenen Projektionen entstehen außergewöhnliche Portraits am Donnerstag, 6. Juli, 11 bis 17.30 Uhr, Infos und Anmeldung im No.7.