Kulturtipp für den 20. und 21. Mai Künstlergilde Neersen stellt im Nassauer Stall in Wickrath aus

Die Planung steht, aber wie es am Ende aussieht, ist noch offen. Die Künstlergilde Neersen wird am Wochenende im Nassauer Stall in Mönchengladbach-Wickrath zu Gast sein. Der Ausstellungsstall von Schloss Wickrath sei ein schöner Ort, um Kunst zu präsentieren, erzählt Gilde-Mitglied Karstjen Schüffler-Rohde. Alle zwei Jahre stellen die Maler, Zeichner, Fotografen und Bildhauer des Künstlervereins unter einem gemeinsamen Thema aus. Die Präsentation von zwölf Mitgliedern des Vereins in Wickrath aber sei eine Werkschau, so Schüffler-Rohde, in der alle präsentieren, was sie in der vorherigen Zeit erarbeitet haben. „Wichtig ist uns bei allen Ausstellungen vor allem der Kontakt zu den Besuchern, wir freuen uns auf den Dialog und die Gespräche mit den Menschen“, sagt die Malerin. Viel Platz steht den Künstlerinnen und Künstlern im Nassauer Stall zur Verfügung. Auf Trennwände verzichten sie, die Ausstellungsnischen werden ineinander fließen.