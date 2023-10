Künstlergilde Neersen Erich Ludwig folgt als Vorsitzender auf Burckhard Freihoff

Nach vielen Beratungen im Vorfeld und am Abend selbst wählte die Gemeinschaft einstimmig dann so: Erich Ludwig, bisher zweiter Vorsitzender, übernimmt das Amt von Burckhard Freihoff. Als zweite Vorsitzende wurde Karstjen Schüffler-Rohde gewählt, Brigitte Napierala wurde in ihrem Amt als Kassenführerin bestätigt. Weil die neue Zusammensetzung den Vorstands im besten Einvernehmen mit allen Mitgliedern zustande kam, werden sich Ausrichtung und Arbeitsweise der Künstlergilde so fortsetzen wie in den vergangenen Jahren, teilt der neue Vorstand mit.