Ausstellung Künstlergilde Künstlergilde Neersen stellt in Mönchengladbach aus

Sie spielen mit den Sehgewohnheiten der Betrachter. So wird eine in abstrakten Bildern eine Linie zum Horizont oder ein Kreis zur Sonne. Zarte Striche deuten Flussufer an. Immer im Fokus: schöne wie Schattenseiten der Natur und deren Bedrohung. Die Ausstellung in der Kirche ist eine neue Art - bislang war die Künstlergilde nur in den eher musealen Räumen des Schloss Neersen zu Gast.