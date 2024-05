Haushalt in Willich Künftig weitere Stufen für OGS-Beiträge in Willich

Der sogenannte offene Ganztag in der Schule (OGS), also die Betreuung über die reine Unterrichtszeit hinaus, ist in vielen Kommunen ein großes Thema. Denn neben den entsprechenden Räumen bedarf es vor allem auch ausreichenden Personals und auch einiger Kapazitäten hinsichtlich Mensa und ähnlichen Versorgungsmöglichkeiten, denn die Kinder in OGS-Betreuung brauchen auch ein Mittagessen.