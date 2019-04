Anrath : Das Kaiserreich ist vorbei, nun regiert König Jan Schut

Anrath Beim Krönungsball in der Gaststätte Schmitz-Mönk waren viele befreundete Schützenzüge zu Gast bei den Sebastianern.

Am Abend des 6. April dieses Jahres ist ganz offiziell jetzt in Anrath das „Kaiserreich“ zu Ende gegangen. Jetzt hat König Jan Schut das Kommando, ein Experte, der sich mit der Eintreibung von Steuern und Abgaben bestens auskennt. Was kommt da auf das gemeine Volk zu?