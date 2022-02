„Finde den interreligiösen Austausch sehr wichtig“ : FDP Willich wählt Kristin Schiffer zur neuen Kirchenbeauftragten

Kristin Schiffer ist neue Kirchenbeauftragte der FDP in Willich. Foto: FDP Willich

Willich Kristin Schiffer ist die neue Kirchenbeauftragte der FDP in Willich. Sie soll zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften in der Stadt Willich Brücken bauen und ihre Interessen in der Politik vertreten.

Die Liberalen und die Kirche, das ist schon historisch bedingt ein schwieriges Verhältnis. Die gesellschaftlichen Vorstellungen rund um Familienbild und Abtreibungen gehen auseinander, auch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Stimmen innerhalb der FDP, die die staatliche Finanzierung der Kirchen infrage stellten. Und da sind ja noch die neuesten Kapitel im Missbrauchsskandal.

Dennoch betont die FDP Willich nun in einer Pressemitteilung, welche „elementar wichtige Arbeit für den Zusammenhalt der Gesellschaft“ die Kirchen und ihre Vertreter leisten. Viele der Büchereien, Kindertagesstätten, Begegnungszentren, Seniorenheime und Schulen in der Stadt Willich befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Die kirchenmusikalische Arbeit belebe das kulturelle Angebot und die Jugendarbeit der Kirchengemeinden ergänze das städtische Angebot. FDP-Parteichef Hannes Zühlsdorff sagt: „Die christlichen Kirchen und andere Religionsgemeinschaften tun viel für das Gemeinwesen in unserer Stadt und das große ehrenamtliche Engagement verdient höchsten Respekt.“

Die Liberalen wählten nun auf ihrer Vorstandssitzung Kristin Schiffer zur neuen Kirchenbeauftragten. Die 51-Jährige ist seit Jahren Mitglied im Presbyterium der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde. Sie ist seit 27 Jahren mit einem Katholiken verheiratet. Gelebte Ökumene, der Brückenbau zwischen den Religionen ist für sie selbstverständlich. Da drei ihrer vier Kinder das Haus verlassen haben, hat sie nun mehr Zeit für das politische Ehrenamt.

Beruflich ist Schiffer in einem Rechenzentrum in Düsseldorf beschäftigt. Ihr Büro teilte sie sich Jahrzehnte lang unter anderem mit Muslimen. Kristin Schiffer erklärt: „Fastenzeit und Zuckerfest finde ich alltäglich und den interreligiösen Austausch sehr wichtig. Ich möchte im politischen Umfeld verstärkt die Interessen der Glaubensgemeinschaften in unserer Stadt vertreten.“

