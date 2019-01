Anrath: Über den Tod hinaus Gutes tun

Anrath Unterstützung auf dem Bildungsweg hat sich die Dr.-Gottfried-und-Sophie-Kricker-Studienstiftung auf ihre Fahnen geschrieben. Noch bis zum 31. Januar können Anträge für die Förderung gestellt werden.

Gab Gottfried Kricker seinerzeit vor, dass nur junge Menschen, die im Anrather Krankenhaus geboren wurden, Anspruch auf Mittel aus der Stiftung hatten, so hat sich dies allein vor der Tatsache, dass Anrath seit vielen Jahren kein Krankenhaus mehr hat, geändert. Liegt der erste Wohnsitz in Anrath oder wird eine der beiden Schulen in Anrath – Lise-Meitner-Gymnasium und Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule - besucht, so kann ein Stipendienantrag gestellt werden. Wer aufgrund seines Antrages eine Bewilligung erhält, kann sich auf 150 Euro pro Semester freuen, sprich 300 Euro im Jahr. Wer in den Genuss der Ausschüttung von 2019 kommen möchte, der kann sich noch bis zum 31. Januar bewerben. War das Vermögen von Gottfried und Sophie Kricker noch bis Ende 2016 in Bundesanleihen angelegt, so änderte sich dies. Kerbusch hatte vor dem Hintergrund der ständig sinkenden Zinsen die Idee, das Geld in einer Immobilie anzulegen, um dann wiederum aus den Mieterträgen die Ausschüttungen leisten zu können. Die Stadt Willich selber verfügte dabei über das geeignete Objekt in Anrath. „Wir hatten ein Haus an der Jakob-Krebs-Straße, das wir seinerzeit gekauft hatten, weil dort einst eine Straße geplant war. Diese Planungen sind lange vom Tisch“, sagt Kerbusch. Die Stiftung erwarb das Wohn- und Geschäftshaus und vermietete es. Bei Vollvermietung gehen die Einnahmen über die Zinserträge von sechs Prozent hinaus, die einst die Bundesanleihen brachten. Der Objekt- und Wohnungsbau der Stadt Willich kümmert sich um die Pflege des Objektes.