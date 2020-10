Kreuzung Neusser/Martin-Rieffert-Straße in Willich : Nachtwey: „Für Willich“-Kritik ist populistisch

Willich Die Wählergemeinschaft hatte die Ergebnisse der Messungen an der Kreuzung Neusser/Martin-Rieffert-Straße als „absolut nicht akzeptabel“ bezeichnet. Der Technische Beigeordnete weist die Kritik scharf zurück.

Nachtwey stellt zum Vorwurf, das Messgerät habe an der falschen Stelle gehangen, klar, dass „Messungen in Kreuzungsbereichen aus technischen Grüßen nicht möglich“ seien. Daher wurde das Gerät in Kreuzungsnähe angebracht. Dass der „Zeitpunkt der Messung“ auch wegen der Sommerferien „der denkbar schlechteste gewesen“ sei, entbehre jeder faktischen Grundlage: Die verdeckte Messung sei zwischen dem 23. und dem 30. Juni vorgenommen worden. Die Sommerferien begannen am 29. Juni: „Lediglich die letzten anderthalb Tage des Messzeitraums“, so Nachtwey, „lagen also in den Sommerferien. Die Zahl der erfassten Fahrzeuge betrug am 29. Juni 2922, an den übrigen Tagen außerhalb der Sommerferien lag die Zahl der Fahrzeuge zwischen 1617 und 3315.