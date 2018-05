Stadt Willich: Kreisverkehr-Sanierung kostet mehr Geld

Stadt Willich Der Willicher Planungsausschuss hat zugestimmt, dass die Stadt einen deutlich höheren Eigenanteil für die Sanierung des Kreisverkehrs Parkstraße/Korschenbroicher Straße (L 382) zahlt, als bisher kalkuliert.

Der Grund: Die Stadt möchte das Gesamtprojekt mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW auf jeden Fall in diesen Sommerferien umsetzen.

Der Kreisverkehr ist zwar Teil der Landstraßen, die durch Willich führen - und somit ist eigentlich der Landesbetrieb für die Unterhaltung zuständig. Allerdings möchte die Stadt im Zuge der dringend notwendigen Sanierung des Kreisverkehrs einen Teil des städtischen Verkehrskonzeptes umsetzen - den Bau einer neuen Rechts-Abbiegespur von der L 382 aus Schiefbahn in die Bahnstraße in Richtung Ortskern. Als Folge wird die Einbahnstraßen-Regelung auf der Bahnstraße zwischen Burgstraße und Kreisverkehr umgedreht, sodass die Autofahrer in Richtung Ortskern fahren können. Davon erhoffen sich Experten eine bessere Wahrnehmung des Ortskerns und eine Belebung des Einzelhandels. Damit verbunden ist auch der anstehende Umbau des Gesamtareals des früheren Katharinen-Hospitals. Das Thema schlägt aber finanziell auf das Willicher Konto durch.