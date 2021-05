Kreismusikschule Viersen : „Jugend musiziert“ - auch die kleinsten Musiker trauen sich

Willich/Kempen Sechs Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren, die in der Kreismusikschule Viersen lernen, erreichten einen ersten Platz beim Regionalwettbewerb. Unter ihnen Anneke Kloeters aus Willich sowie Phi-Long Du-Quoc und Miriam Speer aus Kempen.

(RP) Auch ganz junge Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Viersen treten schon erfolgreich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an – das zeigt das Beispiel der sechs Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren, die einen ersten Platz beim diesjährigen Wettbewerb erreichten: Martha Heider, Anneke Kloeters, das Duo Phi-Long Du-Quoc und Miriam Speer, und Thi Do mit Sophie Hoang. Sie alle musizierten in den Altersstufen Ia und Ib, die noch nicht zum Landeswettbewerb weitergeleitet werden können.

Am 17. April traf sich die Jury im Kreishaus in Viersen und beurteilte die Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus Viersen und Mönchengladbach. Eine der Teilnehmerinnen war Anneke Kloeters. Die Neunjährige aus Willich nahm mit ihrer Querflöte in der Altersgruppe Ib teil. Seit vier Jahren wird sie von Christina Adamczyk an der Kreismusikschule Viersen unterrichtet. „Mein Lieblingsstück in diesem Jahr war die Gavotte von Lully“, verrät sie. Auch für Anneke war der digitale Wettbewerb eine ungewohnte Situation. „Die Vorspiele vor Publikum, die sonst zur Vorbereitung gehören, habe ich vermisst. Und das Üben zu Hause war nicht so lustig wie die Proben in der Gruppe im vergangenen Jahr“, erzählt sie.