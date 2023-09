Naturschutz im Kreis Viersen Störche sammeln sich für Flug nach Süden

Anwohner in Willich-Neersen staunten dieser Tage nicht schlecht, als sich nahe des Nierssees, zwischen Hauptstraße und An der Landwehr, rund 50 Störche sammelten. Sie machten Fotos und meldeten die Sichtung an den Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Die dortigen Verantwortlichen freuen sich sehr über das Ereignis, stelle es doch ein gutes Zeichen für gesunde Ökosysteme dar.