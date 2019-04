Landkreistag Nordrhein-Westfalen : Kreis setzt auf Berufspendler mit Rad

Willich Verkehrspolitik muss stärker die Mobilitätsanforderungen der NRW-Kreise berücksichtigen. Das fordert der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW). Viersens Landrat Andreas Coenen stellt sich ausdrücklich hinter die Forderungen, die der LKT an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst übergeben hat.

In dem „Eckpunktepapier zu Mobilität und Verkehrsentwicklung“ fordern die NRW-Landräte eine gerechte Verteilung der Fördermittel für die Verkehrsentwicklung.

So will der Kreis die Schienenanbindung für Berufspendler nach Düsseldorf verbessern. Schlüsselprojekt ist hierbei nach wie vor die Verlängerung der S 28 über Willich nach Viersen mit einem leistungsfähigen 20-Minuten-Takt. „Wir erarbeiten momentan mit einem anerkannten Gutachterbüro eine weitere Studie, die den verkehrlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen und Mehrwert des Projekts für die gesamte Region darstellt“, so Coenen. Im zweiten Quartal 2019 soll die Studie vorliegen.