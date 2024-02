Demo in Düsseldorf Nicht nur Landwirte protestieren

Mit Polizeifahrzeugen vorneweg zieht der ebenfalls über 50 Teilnehmer zählende Konvoi aus Moers über die Sankt Töniser Landstraße ein. In Höhe Am Kuhbusch ist Stopp angesagt, um die Fahrzeuge aus dem Kreis Viersen einscheren zu lassen. Wo der lange Konvoi auch vorbeizieht: Menschen lächeln, halten die Daumen hoch und signalisieren so ihre Zustimmung. „Eigentlich müssten wir alle mitfahren, denn die Kernforderungen, die zur Debatte stehen, gehen uns alle an“, sagt eine 36-jährige Schiefbahnerin, die mit ihrer kleinen Tochter am Bürgersteig steht, den Fahrern zuwinkt und gutes Gelingen wünscht.