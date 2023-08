Handwerk im Kreis Viersen und in Krefeld Maler- und Lackierer-Azubis losgesprochen

Die beste Prüfung legte Angelina Mendicino ab. Mit ihrer Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk hat die 23-Jährige zwei Talente zusammengebracht: „Ich male von klein auf total gerne, am liebsten mit Acryl auf Leinwand“, erzählt sie, „und zu Hause haben wir immer viel selbst gemacht.“ Bewusst entschied sie sich gegen ein Studium. „Mit einer handwerklichen Ausbildung habe ich mehr Möglichkeiten, und ich werde wohl immer einen Job finden“, sagt die Malerin und Lackiererin, die ihre Ausbildung beim Landschaftsverband Rheinland in Viersen absolviert hat. Was ist das Schöne an ihrem Beruf? Angelina Mendicino muss keine Sekunde überlegen: „Ich lieb’s. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, kreativ einen Raum und die Wände zu gestalten und die Optik zu verbessern.“ Ihr nächstes Ziel hat sie fest im Blick: Ende nächsten Jahres will sie den Meisterbrief in ihren Händen halten.