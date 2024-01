Straßenglätte im Kreis Viersen Glatteis führt zu 31 Unfällen mit insgesamt drei Verletzten

Bei den Unfällen mit Blechschäden, die quer über den Kreis verteilt waren – nachmittags überwiegend im Westen des Kreises, später eher im Ostkreis –, war von Auffahrunfällen bis zum Rutschen in einen Straßengraben alles dabei, so die Polizei. Besondere Aufmerksamkeit erregte gegen 20 Uhr der Unfall eines Traktors an der Ecke Venloer Straße/Bücklersstraße in Dülken: Nach einem Reifenplatzer rutschte das schwere Gefährt auf schneeglatter Straße weg und traf eine Ampel, die den Zusammenprall nicht unbeschadet überstand.