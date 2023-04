Baumfällungen im Garten im Kreis Viersen Entrüstung über Rodungen in Gärten

Arbeiten an Büschen und Bäumen oder Hecken zwischen März und September könnten ganze Gelege ruinieren. Außerdem lasse sich der ökologische Wert kaum zeitnah wiederherstellen. „Auch wenn ich für einen gefällten, alten Baum drei neue pflanze, den Wert wieder zu erreichen, dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und wir leben in einer Zeit, in der wir für jeden einzelnen Baum kämpfen. Nicht nur hinsichtlich der Biodiversitätskrise, sondern auch für das Mikroklima gerade in Städten. Viele Menschen sind hier aus unserer Sicht viel zu sorglos“, betont sie. Dass ein Radikalschnitt außerhalb der Schutzzeit straffrei möglich ist, ist den Naturschützern schon an sich ein Dorn im Auge. „Leider hat Willich keine Baumschutzsatzung. Damit darf im Spätherbst und Winter fast alles straffrei gemacht werden. Das gehört dringend geändert. Wenn es dann aber sogar während der Schutzzeit passiert, ist es umso katastrophaler“, betont Sandrock.