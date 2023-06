Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen GWG öffnet Häuser an der Doomerstraße in Anrath

Landesweit sind am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, besondere Gebäude zu besichtigen: 145 Bauprojekte, darunter Wohnhäuser, Quartiere, Privatgärten und Parks in 86 Städten und Gemeinden in NRW stehen am Wochenende beim Tag der Architektur für Besucherinnen und Besucher offen – darunter auch Gebäude in Willich-Anrath und Kempen-St. Hubert sowie Viersen-Dülken. „Planen, Bauen, Leben – Architektur verwandelt“ lautet das bundesweite Motto des Tags der Architektur in diesem Jahr. Angesichts der Klimakrise soll ein besonderer Fokus auf Bauwerke gerichtet werden, die Aspekte des klimagerechten Planens und Bauens berücksichtigen. Dabei geht es auch um die Weiterentwicklung und Umnutzung von bestehenden Gebäuden. Im Neubaubereich zeigen Beispiele, wie klimagerecht und langfristig geplant und gebaut werden kann. Ein Beispiel dafür ist das neue Kreisarchiv in Viersen-Dülken (DGM Architekten), das vollständig nach dem Konzept der Kreislaufwirtschaft realisiert wurde. Alle verwendeten Baustoffe können rückgebaut und wiederverwendet werden. Geöffnet ist das Kreisarchiv am Ransberg 41 am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 15 Uhr.