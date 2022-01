Kreis Viersen informiert : Das ist zu tun, wenn der Notruf nicht verfügbar ist

Kreis Viersen Was tun, wenn der Notruf nicht erreichbar ist? Störungen der hochverfügbaren Notrufnummern 110 und 112 seien zwar selten, könnten aber vorkommen, so der Kreis Viersen. Um die Bürgerinnen und Bürger auf den Ernstfall vorzubereiten, informiert der Kreis Viersen zu Alternativen.

Was tun, wenn der Notruf nicht erreichbar ist? Störungen der Notrufnummern 110 und 112 seien zwar selten, könnten aber vorkommen, so der Kreis Viersen. Und so war es am Sonntag der Fall: Um 15 Uhr meldete die Nina-Warn-App, dass der Notruf 112 im Kreis Viersen ausgefallen sei. Die Entwarnung kam dann um 15.44 Uhr über die App. Um die Bürgerinnen und Bürger auf den Ernstfall vorzubereiten, informiert der Kreis Viersen zu Alternativen.