Gelände an der Krefelder Straße : Aktenlager der Bundeswehr bleibt bis 2026 in Willich

Willich Auf dem Gelände in Willich wäre Platz für rund 100 Baugrundstücke. Doch das Verteidigungsministerium hat jetzt mitgeteilt, dass die Bundeswehr das Areal noch länger braucht.

Die Entwicklung eines großen neuen Baugebiets in Willich wird noch länger warten müssen. Das 80.000 Quadratmeter große Areal an der Krefelder Straße nutzt die Bundeswehr für die Lagerung von Personalakten. Ende 2024 sollte der Standort aufgelöst werden. Doch die Schließung verschiebt sich jetzt voraussichtlich auf das Jahr 2026. Das teilte jetzt der Kreis Viersener Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner mit. Er hat die Information aus dem Verteidigungsministerium.

In einem Schreiben an Schiefner heißt es, der Schließungszeitpunkt der Liegenschaft stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit „bereits laufenden und noch geplanten Baumaßnahmen der Bundeswehr in Düsseldorf“. Erst nach der Fertigstellung könnten die in Willich lagernden Akten des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr nach Düsseldorf gebracht werden.