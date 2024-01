Lesung in Willich Aus dem Leben einer Jüdin zur Nazi-Zeit

Willich · Die Krefelder Autorin Ulrike Renk schreibt historische Romane. Am 29. Januar liest sie im Pfarrheim St. Katharina in Willich aus einem Roman über Ruth Meyer, einer Jüdin in Krefeld zur Nazi-Zeit.

17.01.2024 , 15:00 Uhr

Die Krefelder Autorin Ulrike Renk liest im Pfarrheim von St. Katharina in Willich. Foto: Ulrike Renk

Ulrike Renk ist eine erfolgreiche Autorin. Die Krefelderin hat bereits viele Bücher auf die Spiegel-Bestseller-Liste gebracht. Darunter auch die über die Jüdin Ruth Meyer. „Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es genau war. Zwei der vier Bücher waren in jedem Fall auf Anhieb auf Platz eins, zwei waren mindestens in den Top 10“, erzählt sie. Ihre Geschichten sind Romane, die auf realen Personen und Ereignissen beruhen. „Ich vergleiche meine Arbeitsweise gern mit einer Puppe. Die realen Fakten sind das Drahtgestell. Sie bilden die Basis. Aber die Ausgestaltung der Puppe bis hin zu Kleidung, Rüschen, Knöpfen, übernehme ich“, erzählt sie. Entsprechend betont sie, dass es historische Romane, keine Biografien seien. Aus diesen Büchern, speziell dem Werk „Jahre aus Seide“, liest sie nun am Montag, 29. Januar, ab 19 im Pfarrheim von St. Katharina an der Hülsdonkstraße 13 in Willich. Die Veranstaltung wird organisiert von der Organisation ‚Katholische Frauen Deutschlands‘. Karten für die Lesung zum Preis von acht Euro sind im Pfarrbüro erhältlich. Im Falle von Ruth Meyer habe Renk, wie sie erzählt, von der Villa Meerländer und dem dortigen NS-Dokumentationszentrum Tagebücher der Protagonistin erhalten. „Die sind durchaus vergleichbar mit denen von Anne Frank. Sie war damals eine Jugendliche. Entsprechend geht es in den Tagebüchern auch oft um kleine Dinge, weniger um das große Weltgeschehen“, erzählt Renk. Meyer überlebte den Krieg. „Es gelang ihr, im letzten Moment zu emigrieren. Ich habe mit ihrer Familie Kontakt aufgenommen und viel mit ihnen über die Großmutter gesprochen. Sie leben in den USA, und der Kontakt besteht bis heute. Das sorgt natürlich auch für eine besondere persönliche Nähe. Ruth Meyer ist nicht einfach irgendeine Romanfigur, sie ist über diese persönliche Bindung auch eine Person, die eine Bedeutung für mich hat“, erzählt die Autorin. Die heute 56 Jahre alte Schriftstellerin hat selbst eine Zeit ihres Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht. Heute lebt die gebürtige Detmolderin seit 33 Jahren in Krefeld. Ihr schriftstellerisches Schaffen begann mit erfolgreichen Regionalkrimis, ehe sie sich vor Jahren auf die Sparte der historischen Romane spezialisierte. Künftig übrigens will Renk sich auf eine andere Zeitepoche stürzen. „Ich merke, dass der Markt mit dem Dritten Reich ein Stück weit übersättigt ist. Darum habe ich jetzt entschieden, meinen Fokus aus dieser Zeit zu verlagern. Künftig möchte ich mich mit Geschichten aus der Zeit der Reformation befassen“, erzählt sie. Auch hier bietet sich fraglos viel Raum für Geschichten über Unterdrückung und Verfolgung, die ultimativ im Dreißigjährigen Krieg endeten. Spannend bleibt es also bei Ulrike Renk.

(svs)