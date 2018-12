A 44 - Hoxhöfe: Autofahrer auf Rastplatz ausgeraubt

Willich Opfer eines bewaffneten Raubs wurde am Freitag gegen 4.15 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Krefeld. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Krefelder auf der A 44 in Richtung Mönchengladbach unterwegs.

Am Rastplatz Hoxhöfe parkte er und ging zu den Toiletten. Am Urinal wurde er von hinten kräftig geschubst, so dass er mit dem Kopf gegen die Wand schlug und eine Platzwunde davontrug. Einer von vier Männern bedrohte ihn mit einem Messer und verlangte die Geldbörse. Zudem forderte der Mann eine gemeinsame Fahrt zu einer Sparkasse, um dort mit der Debitkarte des Opfers Geld abzuheben. Einer hielt den Krefelder am Arm fest, und gemeinsam begab man sich auf den Weg zum Auto des Überfallenen. Auf diesem Weg riss einer der vier dunkel ge­kleideten Männer das Portemonnaie des Krefelders an sich. Nachdem der Überfallene auf Aufforderung der Männer sein Fahrzeug geöffnet hatte, setzten sich zwei der vier Männer auf die Rückbank. Ein Dritter wollte als Beifahrer einsteigen.