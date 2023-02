Altweiber Pakuschs Krawatte gekürzt

Neersen · Um 18.11 Uhr, so heißt es, steht der Sturm auf das Schloss Neersen erst noch an. Doch zwei Möhnen waren bereits schneller und haben den Bürgermeister in die Enge getrieben.

16.02.2023, 15:29 Uhr

Cordula Schmidt (l.) und Caro Waniek (r.) mit dem herausgeputzten Bürgermeister. Foto: Stadt Willich