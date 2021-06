Schützengesellschaft Clörath-Vennheide : Schützen legen zum Gedenken Kranz nieder

Die Schützen gedachten der Verstorbenen. Foto: Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide

Anrath Eigentlich hätten die Schützen der St.-Johannes-Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide in den vergangenen Tagen ihr Schützenfest gefeiert, aber: Wie bereits 2020 kann auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahmen keines der acht Schützenfeste in Willich stattfinden.

