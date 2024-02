Schulausschuss in Willich Kostenlose Menstruationsartikel sollen zum Dauerangebot werden

Nach einem Jahr Laufzeit wurden die Ergebnisse ausgewertet und in der kommenden Woche entscheidet der Ausschuss für Schule und Bildung, ob er dem Rat die Fortsetzung empfiehlt. Dabei zeigt schon die Vorlage: Eine solche Empfehlung dürfte mehr als wahrscheinlich sein. „Das Angebot wurde von den Schülerinnen sehr gut angenommen und als überaus positiv bewertet. Die Fortführung des Projektes wird von Schülerinnen, Eltern, Hausmeisterteams, Reinigungskräften, Lehrkräften und Schulleitungen dringend empfohlen. Auch der missbräuchliche Gebrauch hält sich sehr in Grenzen und steht der Fortführung des Projektes nicht im Wege“, heißt es in der Beschlussvorlage.