Korschenbroicher Straße in Schiefbahn : Bürger wollen Tempo 50 und Lärmschutz

Anwohner Werner Schmidt demonstriert, wie Eng die Fußgänger-Wartezone an der Kreuzung Korschenbroicher Straße/Königsheide ist. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn 15.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Korschenbroicher Straße in Schiefbahn. Anwohner haben sich jetzt mit Forderungen an die Politik gewandt. Die sicherte ihre Unterstützung zu.

Mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm, weniger Abgase und weniger Energieverbrauch: Laut Werner Schmidt hätte es nur Vorteile, wenn die Höchstgeschwindigkeit auf der Korschenbroicher Straße/L382 zumindest an den Stellen, an denen sie von Wohnbebauung umgeben ist, auf Tempo 50 reduziert würde. Seine Bürgeranregung dazu wurde jetzt im Willicher Planungsausschuss behandelt – und die Politiker signalisierten Zustimmung. Neun weitere Bürgeranregungen zum Thema Korschenbroicher Straße wurden gleich mitbehandelt. Die Bürger regen an, Flüsterasphalt auf der Fahrbahn aufzubringen oder den Lärmschutz zu verbessern. Denn der Verkehr und damit der Lärm hätten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Werner Schmidt bemängelte nicht nur die bisher geltende Tempobegrenzung auf 70 km/h, an die sich zudem längst nicht alle Verkehrsteilnehmer hielten, sondern monierte auch den Zustand der Fußgänger-Wartefläche an der Kreuzung Königsheide/Korschenbroicher Straße: Diese sei zu klein und unzureichend, man stehe viel zu nah an den vorbeifahrenden Autos. „Als ich mit meiner Familie dort stand, haben wir uns sehr unwohl gefühlt“, schilderte er. Zwar hat die Stadt Willich, obwohl sie nicht zuständig ist, da es sich um eine Landesstraße handelt, das Gestrüpp bereits zurückgeschnitten, doch müsse der Bereich sicher ausgebaut werden, so Schmidt.

Zuständig für bauliche Veränderungen oder Lärmschutzmaßnahmen ist der Landesbetrieb Straßen NRW, teilte die Stadtverwaltung mit. Man sei mit dem Landesbetrieb jedoch im Gespräch. Eigentlich müssten nämlich die Anwohner selbst beantragen, dass für Veränderungen notwendige Lärmberechnungen vorgenommen werden. Wegen der Vielzahl der Bürgeranregungen habe der Landesbetrieb aber signalisiert, dass er die Berechnungen vornehme, wenn die Stadt das beantrage. Dabei geht es um den Abschnitt ab der Autobahnanschlussstelle Schiefbahn bis zum Baugebiet Schiefbahner Dreieck. Die Politiker stimmten geschlossen dafür, die Lärmberechnungen zu beantragen.

Was die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 angeht, wurde die Angelegenheit ans Bürgermeisteramt verwiesen. Denn dieses ist für straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten zuständig. Die Polizei werde prüfen, ob eine mobile Tempomessstelle eingerichtet werden kann, teilte die Verwaltung weiter mit, und beim Kreis-Ordnungamt habe man angefragt, ob eine stationäre Messstelle an der L382 möglich ist.