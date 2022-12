Konzerte und Musikprojekte Was die Emmaus-Gemeinde Willich 2023 musikalisch bietet

Das musikalische Programm der Emmaus-Kirchengemeinde Willich für 2023 startet am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr in der Auferstehungskirche Willich mit dem beliebten Neujahrskonzert. Zu Gast ist der junge neuseeländische Cellist Matthias Balzat. Begleitet wird er von Julia Golkhovaya am Klavier. Zu hören sind Werke von Schumann, Brahms, de Falla und Piazolla. Karten für zehn Euro sind im Gemeindebüro oder an der Abendkasse erhältlich. Kartentelefon: 02154 4996710.