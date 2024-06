Kirchenchor St. Johannes Anrath Konzert zum 200jährigen Jubiläum des Anrather Kirchenchors

Es ist das Jahr 1824, selbst die ersten Erwähnungen des Begriffs „Industrielle Revolution“ lassen noch zwei bis drei Jahre auf sich warten. In Deutschland wird der allererste öffentliche Briefkasten aufgestellt – und Deutschland als solches gibt es noch gar nicht. Das Kaiserreich wird erst über ein halbes Jahrhundert später gegründet. In Anrath aber entsteht der Kirchenchor an St. Johnannes, und dieser feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. „Es ist schön, dass sich über all die Jahre immer noch sangesfreudige Menschen zusammenfinden und wir so dieses Fest feiern“, sagt Ingrid Marx, die heutige Vorsitzende des Kirchenchores.