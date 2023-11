Konzert in St. Hubertus Schiefbahn Wie Musik Trauer, Tod und Krieg aufarbeitet

„Das brachte mich auf die Idee, Lieder aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in einem Konzert zu spielen und mich auf diese Art künstlerisch mit dem Thema auseinander zu setzen. Ich möchte auch zeigen: Diese Konflikte und Kriege – ob Syrien, Ukraine oder Gaza – sind nicht so weit weg, wie wir denken, und sie sind auch nicht so anders, als das, was hier geschah. Ich möchte auch vermitteln, wie dankbar wir für den Frieden sein sollten, den wir heute erleben“, sagt Feldberg.